Землетрясение в Японии не окажет значительного влияния на украинские акции - эксперт

Землетрясение в Японии не окажет значительного влияния на акции украинских компаний.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН специалист департамента доверительного управления инвестиционной группы «Сократ» Антон ЛЕВИНСКИЙ.

Эксперт подчеркнул, что экономика Японии, несмотря на многочисленные проблемы, остается третьей по величине экономикой мира, поэтому любые форс-мажорные ситуации, возникающие в стране, имеют значительное влияние на мировые фондовые площадки. Прежде всего следует отметить негативное влияние на сырьевые рынки. С одной стороны, это остановит рост цен на нефть, а с другой - значительно удешевит цены на другие сырьевые материалы в связи со снижением спроса в Японии. Значительные потери также испытает финансовый сектор, особенно страховые компании.

Однако, по мнению А.ЛЕВИНСКОГО, на акции представителей украинских банков это не будет иметь значительного влияния. Это же касается и большинства украинских компаний, акции которых котируются на фондовых площадках, что связано с отсутствием интеграции с экономикой Японии. В этой ситуации следует оценивать влияние японской трагедии на мировые финансы в целом. Мировые финансовые площадки недавно отпраздновали вторую годовщину «бычьего рынка» и, согласно мнению большинства аналитиков, значительно перегреты и нуждаются в коррекции. Поэтому следует ожидать второй волны распродаж как на украинском рынке акций, так и на мировых фондовых площадках, считает эксперт.