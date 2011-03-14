Украинские фондовые площадки в субботу закрылись со смешанной динамикой - эксперты

Украинские фондовые площадки в субботу, 12 марта, закрылись со смешанной динамикой.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов в субботу, индекс Украинской биржи снизился на 1,76%, оказавшись на уровне 2636,07 пункта, а индекс ПФТС – на 0,05% до уровня 1056,20 пункта. Торги проходили при низких объемах в свете отсутствия сигналов из-за рубежа. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (15,7 млн. грн.). Акции компании подешевели на 6,94%, что значительно повлияло на снижение индекса, так как акции «Укрнафты» имеют наибольший вес в индексной корзине. Лучше рынка торговались бумаги Ясиновского КХЗ (+1,09%), Авдеевского КХЗ (+0,90%) и «Мотор Сичи» (0,62%).

По информации аналитиков, сегодня в Японии публикуются данные по промышленному производству за январь и индекс потребительских цен за февраль. Также сегодня выходят данные по промышленному производству еврозоны за январь и индекс оптовых цен в Германии за февраль.