Эксперт: фондовые рынки Азии продолжают реагировать падением на землетрясение в Японии

Азиатские фондовые рынки продолжают реагировать падением на землетрясение в Японии.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, сегодня индекс Nikkei показал резкое падение на 6,2%, опустившись до отметки 9 620 пунктов.

Как отметила И.ЗВЯГИНЦЕВА, особенно негативно инвесторы сейчас относятся к акциям страховых компаний. В частности, на открытии торгов в Европе в понедельник, 14 марта, акции Hannover Re снизились на 5,2%, а котировки Munich Re опустились на 3,5%. Европейские рынки были «не в духе» и в пятницу, 12 марта, обновив на закрытии минимумы 2011 года. Индекс FTSE 100 снизился на 0,3% до 5 829 пунктов, французский CAC 40 - на 0,9% до 3 929 пунктов. Индекс DAX потерял сразу 1,2%, остановившись на отметке 6 981 пункт.

В свою очередь, по словам аналитика, участники торгов на рынке США в пятницу проявили умеренный оптимизм. DJIA поднялся на 0,5% до 12 044 пунктов, а S&P 500 вырос еще сильнее - на 0,7% до 1 304 пунктов. В то же время, по итогам прошедшей недели индекс S&P 500 упал на 1,3%, до уровня 2 736 пунктов.