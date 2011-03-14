Фондовая биржа ПФТС начала торги с использованием центрального контрагента

Фондовая биржа ПФТС начала торги с использованием технологии центрального контрагента при заключении сделок на рынке заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации ПФТС, функции центрального контрагента выполняет ООО «Биржевой центральный контрагент» – торговец-хранитель, специально созданный для внедрения института центрального контрагента в ФБ ПФТС.

По словам председателя совета директоров ФБ ПФТС Александра СКЛЯРОВА, торги с использованием технологии центрального контрагента являются очередным шагом интенсивного развития биржи и предложения современных и более комфортных условий заключения сделок на ФБ ПФТС.

По его словам, использование технологии центрального контрагента обеспечит анонимность в процессе заключения и исполнения сделок, позволит облегчить выполнение существующих законодательных требований и ограничений при заключении участниками биржевых торгов сделок в интересах своих клиентов, а также сократит расходы на финансовый мониторинг.

А.СКЛЯРОВ также отметил, что переход на новую систему торгов активизирует развитие онлайн-торговли на ФБ ПФТС и позволит новым или небольшим брокерским компаниям более активно сотрудничать с биржей.

Центральный контрагент (Central Counterparty, ССР) – посредник между продавцом и покупателем, который по каждой сделке выступает покупателем для продавца и продавцом для покупателя.