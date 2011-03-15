Эксперт: на Украинской бирже в понедельник наблюдалась высокая волатильность

На Украинской бирже в понедельник, 14 марта, наблюдалась высокая волатильность.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, большинство акций Украинской биржи в понедельник падали. Енакиевский металлургический завод и «Донбассэнерго» подешевели сильнее всего - на 3,1% и 2,8% соответственно. При этом Северный ГОК и «Укртелеком» были самыми сильно растущими акциями среди ликвидных, показав рост на 1% и 0,9% соответственно. Среди акций второго эшелона один из самых выдающихся результатов показали акции Центрального ГОКа, подорожавшие на 6,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 14 марта, снизился на 1,91% – до 1 036,06 пункта. Общий объем торгов составил 160 млн. 310 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,29% – до 2602,09 пункта. Общий объем торгов составил 298 млн. 278 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 771 тыс. грн.