Продажи в понедельник проходили по всем акциям индексной корзины Украинской биржи - эксперты

Продажи в понедельник, 14 марта, проходили по всем акциям индексной корзины Украинской биржи.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки в понедельник, 14 марта, закрылись на негативной территории. Лидерами торгов на Украинской бирже стали «Мотор Сич» (36,1 млн. грн.) и «Укрнафта» (28,07 млн. грн.). Лидерами снижения стали Авдеевский КХЗ (-3,65%), Енакиевский метзавод (-2,97%), «Центрэнерго» (-2,62%) и «Донбассэнерго» (-2,46%).

По информации аналитиков, японский индекс Nikkei в понедельник снизился на 6,18% под влиянием землетрясения и цунами в Японии 11 марта. На фоне этого фондовые торги в Европе и США проходили на негативной территории. Объем промышленного производства в еврозоне в январе 2011 года вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. По США важной макроэкономической статистики, способной повлиять на ход торгов, не выходило.

По словам аналитиков, сегодня выйдут данные по уровню занятости в еврозоне за четвертый квартал 2010 года и индекс экономических ожиданий ZEW по Германии за март. В США сегодня будут опубликованы значение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за март, данные по импортным и экспортным ценам за февраль и решение по процентной ставке (заседание ФРС).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 14 марта, снизился на 1,91% – до 1 036,06 пункта. Общий объем торгов составил 160 млн. 310 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,29% – до 2602,09 пункта. Общий объем торгов составил 298 млн. 278 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 771 тыс. грн.