«Татнефть» обжаловала решение украинских судов по акциям «Укртатнафты»

Компания «Татнефть» (Татарстан, Российская Федерация) обжаловала в международном арбитраже решение украинских судов о незаконности покупки компанией 8,6135% акций ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Об этом на круглом столе в институте Горшенина "Корпоративные конфликты в Украине" сообщил глава представительства ОАО «Татнефть» в Украине Игорь ГРАФСКИЙ.

По его словам, компания решила обратиться в международный суд, пройдя все инстанции в украинских судах. «Уже принято решение о подсудности. Если не получается в Украине, придется работать (над решением спора – УНИАН) в Лондоне".

И.ГРАФСКИЙ подчеркнул, что хотя Татарстан по-прежнему заинтересован в работе на украинском рынке, однако после четырех лет работы на «Укртатнафте» другого менеджмента завод стал работать в убыток. «А при работе татарской стороны убытков не было, это доказывает, что когда есть инвестор со своим сырьем, со своими поставками, украинскому предприятию выгоднее работать», - отметил он, напомнив, что раньше «Укртатнафта» была бюджетообразующим предприятием Полтавы.

По его словам, Украинское государство должно понимать, что теряет в подобной ситуации, особенно на фоне подорожания нефтепродуктов в Украине.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года ЗАО «Укртатнафта» оспорило в Хозяйственном суде Полтавской области законность владения «Татнефтью» 8,6% акций ЗАО.

По словам начальника юрдепартамента "Укртатнафты" Валерия В.КОРНЕЛЯКА, причиной подачи иска в суд является нарушение «Татнефтью» договора купли-продажи указанного пакета акций, согласно которому татарстанский акционер должен был внести в уставный капитал «Укртатнафты» нефтяные месторождения, а не денежный взнос.

11 февраля 2010 года Высший хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Полтавской области от 3 ноября 2009 года, который признал незаконной покупку компанией «Татнефть» (8,6135% акций ЗАО «Укртатнафта».

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».