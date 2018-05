На японском фондовом рынке началась паника - эксперт

На японском фондовом рынке началась паника.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она отметила, что вследствие паники индекс Nikkei в понедельник, 14 марта, обрушился на 10,55% до уровня 8 605 пунктов. В течение торговой сессии обвал на бирже достигал 14%. Акции пострадавшей атомной компании Electric Power Co. упали на 24,7%. Резко снизились акции Toshiba Corp., Hitachi Ltd., Sumitomo Metal Industries, и финансовой компании Aiful Corp. Другие азиатские рынки также зафиксировали резкое падение. Премьер-министр Японии Наото Кан заявил об утечке из поврежденных атомных станций «значительного количества» радиоактивного материала. Также паника подогревалась информацией местных властей Токио о том, что уровень радиации в японской столице в 23 раза выше обычного.

По информации аналитика, на остальных фондовых рынках в понедельник также наблюдалось падение. Американский индекс DJIA снизился на 0,4% до 11 993 пунктов, S&P 500 - на 0,6% до 1 296 пунктов. Наиболее пострадали акции Gerenal Electric, потерявшие в цене 2,2%. Именно GE была поставщиком реактора на ядерную станцию в Фукусиме. При этом подешевели и акции Walt Disney Co., чему способствовало закрытие японского Диснейленда на 10 дней. Упали и котирующиеся на американской бирже акции японских автомобилестроительных компаний Nissan Motors, Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. Акции машиностроительной Caterpillar Inc. и нефтяных Chevron Corp. и Exxon Mobil росли, смягчив падение индекса DJIA.

Как сообщила И.ЗВЯГИНЦЕВА, европейские биржи в понедельник чувствовали себя хуже американских. Индекс FTSE 100 упал на 0,9%, до 5 775 пунктов, CAC 40 - на 1,3% до 3 878 пунктов, DAX - на 1,7% до 6 867 пунктов.