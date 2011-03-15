Стоимость активов под управлением КУА превышает 100 млрд. грн. - УАИБ

Стоимость активов, находящихся под управлением компаний по управлению активами (КУА), на сегодня превышает 100 млрд. грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Дмитрий ЛЕОНОВ.

При этом, по его словам, на невенчурные инвестиционные фонды, которые работают с деньгами физических лиц, сегодня приходится 9 млрд. грн., в том числе 3 млрд. грн. средств, внесенных физическими лицами уже после кризиса. Общее количество активов под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на сегодня составляет более 1 млрд. грн.

Д.ЛЕОНОВ также отметил, что, несмотря на мировой кризис, размер активов под управлением украинских КУА не уменьшился.

Всего в Украине, по его оценке, сегодня действует 340 кампаний по управлению активами, которые, в свою очередь, обслуживают приблизительно 1100 институтов совместного инвестирования, плюс 90 негосударственных пенсионных фондов. По словам Д.ЛЕОНОВА, это приблизительно соответствует количеству инвестиционных фондов, которое было по состоянию на вторую половину 2008 г. «Фактически те фонды, которые были созданы на длительную перспективу, а также негосударственные пенсионные фонды - они остались», - отметил он. По его словам, максимальная доходность невенчурных фондов на начало этого года составляла 35%, негосударственных пенсионных фондов – 40%.

В то же время, по словам Д.ЛЕОНОВА, проведенная реструктуризация банковских обязательств, которые были отсрочены или заморожены в связи с финансовым кризисом, на сегодня оказывает негативное влияние на доходность и показатели портфелей находящихся в управлении КУА фондов. «Если за счет позитивной динамики фондового рынка и роста стоимости ценных бумаг в портфелях инвестиционных фондов они показывают доходность, то, к сожалению, замороженные активы банковской системы дополнительной доходности и ликвидности нам не дают», - отметил он. В то же время, по словам председателя совета УАИБ, со второй половины этого года можно ожидать увеличения роста объема активов под управлением КУА, в том числе в связи с изменениями налогового законодательства после принятия Налогового кодекса.