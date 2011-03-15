Объем торгов корпоративными облигациями составил 2,7 млрд. грн.

Общий объем торгов корпоративными облигациями в Украине в январе-феврале составил 2,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в фондовой бирже ПФТС со ссылкой на данные Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В ПФТС также сообщили, что в сегменте торговли корпоративными облигациями по итогам января-февраля объем торгов на бирже составил 2,1 млрд. грн. (74,6% рынка). Всего на ПФТС с корпоративными облигациями за этот период было заключено 294 соглашения.

Самыми активными участниками торговли корпоративными облигациями на ФБ ПФТС с начала 2011 года стали: ООО "Навигатор-инвест", ООО "ТІ-КАПІТАЛ", ООО "Регата Инвестментс", ООО "ТАСК-брокер".

В целом с начала года на украинском рынке наиболее активно выпускали корпоративные облигации строительные компании (14,5 млрд. грн.) и финансовые учреждения (12,5 млрд. грн.). Транспортные предприятия выпустили облигаций на сумму 3,1 млрд. грн., предприятия торговли – 2,3 млрд. грн., энергетические компании – 1,3 млрд. грн.