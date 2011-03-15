Ликвидные акции Украинской биржи сегодня потеряли 5-7% стоимости - эксперт

Большинство ликвидных акций Украинской биржи сегодня показали резкое падение, потеряв 5-7% стоимости.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она отметила, что индекс Украинской биржи во вторник, 15 марта, потерял 3,2% и остановился на отметке 2 519 пунктов. Северный горно-обогатительный комбинат характеризовался самым резким падением среди ликвидных акций, потеряв 7,1%.

По словам аналитика, заметным исключением из общей тенденции стала «Укрнафта», акции которой выросли на 1,9% благодаря выходу позитивных новостей о планируемом увеличении акционерного капитала на 25%.