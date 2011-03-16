Кипрская Garensia Enterprises вошла в состав набсовета «Винницаоблэнерго»

Компания Garensia Enterprises Ltd (Кипр) избрана в состав наблюдательного совета ПАО «Винницаоблэнерго» вместо ООО КУА "Сварог Эссет Менеджмент" ПЗНВИФ "Седьмой".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины» (мажоритарный акционер) со ссылкой на решение, принятое акционерами компании на общем собрании во вторник, 15 марта.

Согласно сообщению, в наблюдательный совет общества также переизбраны представители НАК «Энергетическая компания Украины» Григорий КАТРЕНКО, Александр КОМАРЕНКО, Людмила ТОКАРЕВА, Наталья ГАЙДАМААУ и Алина КОЗАКОВА.

Также в состав органа управления обществом переизбрана НАК «ЭКУ» в качестве юридического лица.

Справка УНИАН. 75% акций ПАО «Винницаоблэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины. Еще 20,3% акций контролирует Garensia Enterprises Ltd (Кипр), которая в официальных изданиях ГКЦБФР выступает акционером компании с февраля т.г.

"Винницаоблэнерго" в 2010 году увеличила чистую прибыль на 87,76%, или 19,61 млн. грн., по сравнению с 2009 годом – до 41,956 млн. грн.