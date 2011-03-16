Сегодня вступил в силу закон о совершенствовании деятельности акционерных обществ

Сегодня вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» относительно совершенствования механизма деятельности акционерных обществ».

Документ опубликован в газете «Урядовый курьер» (№47 от 16 марта т.г.).

Согласно закону, абзацы второй, пятый – тринадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый п. 3 раздела I вступают в силу с 1 января 2012 года.

В соответствии с законом, акции публичного акционерного общества могут покупаться и продаваться на фондовой бирже. Публичное акционерное общество обязано пройти процедуру включения акций в биржевой список хотя бы одной фондовой биржи.

Президент предложил, а парламент поддержал предложение относительно исключения из закона нормы о предоставлении мажоритарным акционерам – владельцам 95% и больше акций общества права принудительного выкупа акций у всех других акционеров.

Кроме того, Президент предложил предусмотреть норму о том, что решение о совершении значительного правового действия, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такого действия, составляет 50% и больше процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, принимается более чем 50% голосов от общего количества акционеров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» относительно совершенствования механизма деятельности акционерных обществ» (№ 2994–VI).

3 февраля т.г. Верховная Рада приняла этот закон, учтя все предложения Президента, поскольку ранее В.ЯНУКОВИЧ ветировал его.