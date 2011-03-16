Минфин привлек в бюджет 3,3 млрд. грн. от продажи ОВГЗ на вчерашнем аукционе

Министерство финансов Украины привлекло в Государственный бюджет 3 млрд. 347 млн. 822 тыс. 450 грн. от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе 15 марта т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, номинальная стоимость одной ОВГЗ составляет 1 тыс. грн. Уровень прибыльности ценных бумаг со сроком погашения 14 сентября 2011 года – 6,7% годовых, 7 марта 2012 года – 8,7% годовых, 29 января 2014 года – 10,85% годовых и 13 июля 2016 года – 9,25% годовых.

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в Государственный бюджет Украины в январе 2011 года поступило 2,806 млрд. грн.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.