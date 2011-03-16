«Нафтогаз» продал «Укрэксимбанку» ОВГЗ на 0,5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» продала ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 0,5 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению о результатах соответствующего тендера по процедуре закупки у одного участника, «Нафтогаз Украины» продал 500 тыс. облигаций (номинал 1 тыс. грн.) одним лотом с кодом UА 4000092100.

Цена обратного выкупа «Нафтогазом Украины» облигаций составляет 519,13 млн. грн.

Соответствующий договор стороны подписали 10 марта.

Как сообщалось, «Нафтогаз Украины» для расчетов за импортный газ с российским «Газпромом» регулярно осуществляет продажу ОВГЗ «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.