ГКЦБФР лишила «Кредит-Рейтинг» статуса уполномоченного агентства

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) исключила из Государственного реестра уполномоченных рейтинговых агентств ООО «Кредит-Рейтинг».

Об этом говорится в решении ГКЦБФР от 15 марта этого года, которое опубликовано на сайте комиссии.

Госкомиссия также аннулировала выданное «Кредит–Рейтинг» свидетельство о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств от 19 декабря 2006 г. №2.

Как отмечается в решении комиссии, с момента принятия этого решения «Кредит-Рейтинг» запрещается определять рейтинговые оценки, получение которых в соответствии с законом является обязательным.

В то же время, после принятия данного решения «Кредит-Рейтинг» имеет право проводить независимую рейтинговую оценку по Национальной шкале, осуществлять обновление присвоенных рейтинговых оценок и определять рейтинговые оценки, кроме рейтинговых оценок, обязательность которых предусмотрена законодательством.

Ранее Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС) заявила в прессе о том, что на рассмотрение ГКЦБФР поступили выводы специальной внутренней комиссии, проводившей в январе-феврале 2011 года расследование фактов нарушений в деятельности рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг». "Опубликованная в прессе информация позволяет сделать выводы, что специальная комиссия нашла значительные нарушения в деятельности «Кредит-Рейтинга»", – отметили в ассоциации. В частности, по информации УПАЗИКС, в составе владельцев "Кредит-Рейтинга" были выявлены компании, "которые являются связанными лицами с профессиональными участниками рынка финансовых услуг, что уже само по себе является прямым нарушением норм положения о конкурсе по определению уполномоченного рейтингового агентства". Также, по информации УПАЗИКС, комиссией были установлены нарушения в части отсутствия публикаций рейтинговых оценок целевых облигаций в местной прессе.

В то же время, в самом "Кредит-Рейтинге" ранее опровергли информацию о возможном лишении агентства статуса уполномоченного.

Справка УНИАН. Агентство «Кредит-Рейтинг» с 2004 года имеет статус уполномоченного ГКЦБФР агентства. С начала деятельности агентство присвоило свыше 1100 кредитных рейтингов, в том числе более 800 кредитных рейтингов облигаций.