«Кредит-Рейтинг» оспорил в суде решение ГКЦБФР

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» оспорило в судебном порядке решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о лишении агентства статуса уполномоченного, ссылаясь на то, что данное решение принято без надлежащих оснований, с грубым нарушением предусмотренных процедур и в интересах третьих лиц.

Об этом УНИАН сообщили в "Кредит-Рейтинге".

"Агентство намерено обеспечить сохранение пригодности своих кредитных рейтингов для целей регулирования", - отметили в "Кредит-Рейтинге".

Рейтинговое агентство также заявило о том, что его кредитные рейтинги, получение которых не обязательно по действующему законодательству, являются действительными независимо от результатов спора относительно статуса агентства.

В "Кредит-Рейтинге" также отметили, что в результате проведенной ранее проверки деятельности агентства ГКЦБФР выявила недостаточное нормативное обеспечение требований по отсутствию связи рейтинговых агентств с участниками рынка финансовых услуг. 10 марта 2011 года на заседании Комиссии было принято три протокольных поручения по совершенствованию законодательного обеспечения деятельности рейтинговых агентств. В связи с этим генеральный директор агентства «Кредит-Рейтинг» Станислав ДУБКО считает, что «до момента принятия соответствующих нормативных изменений ни одно уполномоченное рейтинговое агентство не в состоянии выполнить существующие требования, поэтому выборочный отзыв статуса у одного из агентств следует рассматривать как целенаправленные действия, направленные на принудительное перераспределение рыночной доли в пользу отдельных игроков».

Как отметили в «Кредит-Рейтинге», агентство намерено не только добиться в судебном порядке признания неправомочными действий ГКЦБФР, но и "установить степень причастности к данным действиям рейтинговых агентств «IBI-rating», «Рюрик» и «Эксперт-Рейтинг».

Также в агентстве заявили, что рейтинговая процедура некоторых агентств сегодня "может прямо предусматривать достижение согласия об уровне рейтинга до проведения анализа, что прямо противоречит международным требованиям". К тому же, по информации «Кредит-Рейтинга», к одному из действующих сегодня на рынке рейтинговых агентств имеет прямое отношение один из высокопоставленных чиновников Министерства экономического развития и торговли, что в свою очередь дает возможность формировать клиентскую базу этого агентства за счет административного давления.

Как сообщал УНИАН, ГКЦБФР исключила из Государственного реестра уполномоченных рейтинговых агентств ООО «Кредит-Рейтинг».

Госкомиссия также аннулировала выданное «Кредит–Рейтинг» свидетельство о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств от 19 декабря 2006 г. №2.

Как отмечается в решении комиссии, с момента принятия этого решения «Кредит-Рейтингу» запрещается определять рейтинговые оценки, получение которых в соответствии с законом является обязательным.