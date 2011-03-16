Фондовые биржи во вторник упали из-за риска взрыва на японской АЭС - эксперты

Основной причиной падения мировых фондовых площадок во вторник, 15 марта, стал риск полномасштабного взрыва на одной из японских АЭС.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, японский индекс Nikkei во вторник снизился на 10,55% под давлением новости о новых взрывах на атомных реакторах в Японии. На фоне этого торги в Европе и США проходили в негативной тенденции. Особой статистики по США или еврозоне, которая могла бы повлиять на ход торгов не выходило.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые индексы во вторник закрылись сильным снижением на фоне негативных новостей, поступивших c зарубежных рынков. Продажи проходили широким фронтом по всем индексным бумагам, кроме «Укрнафты», которая в очередной раз преподнесла сюрприз. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи снизился на 3,19% до 2519,02 пункта, а индекс ПФТС – на 3,32% до уровня 1001,65 пункта.

По словам аналитиков, лидерами торгов на Украинской бирже во вторник выступили «Мотор Сич» (42,98 млн. грн.) - акции компании упали на 6,08%, и «Укрнафта» (31,73 млн. грн.), акции которой выросли на 0,79%. Акции всех остальных компаний индексной корзины по итогам торгов закрылись снижением. Лидерами падения были Енакиевский металургический завод (-6,80%) и Авдеевский КХЗ (-6,52%).

Аналитики сообщают, что сегодня в США будут опубликованы данные по счету текущих операций, уровень индекса цен производителей, а также уровень изменения запасов нефти за неделю. В еврозоне будут опубликованы данные об уровне годовой инфляции и заработной плате.