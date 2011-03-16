Эксперт: сегодня обвал на японском фондовом рынке сменился ростом

Сегодня обвал на японском фондовом рынке сменился ростом.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она подчеркнула, что индекс Nikkei в среду, 16 марта, вырос на 5,7% до отметки 9 094 пункта. По оценкам Barclays Capital, экономический ущерб Японии от землетрясения и цунами может достигнуть цифры в 3% ВВП. Однако ожидается, что замедление экономики продлится несколько месяцев, после чего придет время бурного экономического роста.

Как отметила аналитик, во вторник американский рынок двигался вниз: индекс DJIA сократился на 1,2% до 11 855 пунктов, S&P 500 - на 1,1%, до 1 282 пунктов. Снижение основных индексов объясняется обеспокоенностью инвесторов относительно ядерного кризиса и перспектив замедления экономического роста в Японии. При этом обнадеживающие заявления Федеральной резервной системы США о росте потребительских расходов и улучшении ситуации на рынке труда смягчили падение на американском рынке.

Тем не менее, добавила И.ЗВЯГИНЦЕВА, японские события повлияли на акции американских промышленных и технологических компаний. Акции GE упали на 1,6%, а Intel и Cisco Systems потеряли 3,2% и 2,6% соответственно. Пострадали и страховые компании: акции Aflac подешевели на 5,6%, Hartford Financial - на 4,6%, MetLife — на 3%, Prudential Financial - на 1,9%.

По словам аналитика, на европейских рынках во вторник также царил пессимизм. Британский индекс FTSE 100 упал на 1,4% до 5 695 пунктов, французский CAC 40 - на 2,5% до 3 781 пункта, немецкий DAX - на 3,2% до 6 648 пунктов.