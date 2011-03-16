Украинский фондовый рынок в среду воспрял духом после потерь предыдущих дней - эксперт

Украинский фондовый рынок в среду, 16 марта, воспрял духом после потерь предыдущих дней.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она отметила, что индекс Украинской биржи в среду вырос на 1,6% до 2 559 пунктов. «Укрнафта» подорожала на 3%, обеспечив сильный вклад в общую динамику рынка.

По словам аналитика, «Лугансктепловоз» и Центральный ГОК в среду активно росли в цене - на 6,3% и 6,2% соответственно. В то же время Ясиновский коксохимический завод стал единственной падающей акцией среди ликвидных бумаг, подешевев на 0,4%.