Позитивную динамику Украинской биржи обеспечило улучшение внешней конъюнктуры - эксперт

Позитивную динамику отечественного фондового рынка в среду, 16 марта, обеспечило улучшение внешней конъюнктуры.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По словам аналитика, «открытие торгов на Украинской бирже в среду проходило на оптимистичной ноте». Индекс UX уверенно возрастал после шести дней непрерывного падения. После значительного снижения котировок в понедельник на биржах Азии, инвесторы активизировали покупки. Спад панических настроений позволил произвести переоценку рынка, участники торгов сочли текущие ценовые уровни привлекательными для краткосрочных вложений. Торговая активность при этом оставалась на низком уровне. Нестабильная международная ситуация побуждает инвесторов выходить из рискованных активов.

Как сообщил С.БЕЛЯСОВ, европейские биржевые индикаторы после хорошего старта позже переместились в отрицательную зону. Активизация распродаж была обусловлена данным о росте уровня безработицы в Великобритании с 7,9% до 8%, а также опасениями инвесторов по поводу долговых проблем периферийных стран еврозоны после снижения рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга Португалии по суверенным долгам сразу на две ступени.

Аналитик отметил, что по мере ухудшения внешнего информационного фона участники торгов начали закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль, полученную накануне, что оказало давление на индекс Украинской биржи. Однако, несмотря на активизацию продаж, индекс UX продолжал торговаться в положительной зоне. Внутренний новостной фон способствовал покупкам. Так, по данным Госкомстата, промышленное производство в Украине в феврале 2011 года выросло на 11,5% г/г, что выше темпов роста в январе (9,7% г/г), что свидетельствует об ускорении восстановления экономики страны.

По информации С.БЕЛЯСОВА, закрытие торговой сессии в среду ознаменовалось повышением индекса Украинской биржи на 1,60% до 2 559,26 пункта. Повышением котировок отметился весь спектр индексных бумаг, за исключением Ясиновского КХЗ (-0,41%). Наибольшим ростом котировок отметились акции «Лугансктепловоза» (+6,32%), откорректировавшиеся вверх после падения на 8,45% накануне после новостей о срыве сроков заключения мирового соглашения между ФГИУ и Брянским машзаводом. Активно росли в цене также акции ГОКов. Центральный ГОК прибавил в цене 6,16%, Полтавский ГОК – 4,60%.