Украинские фондовые рынки в среду восстанавливались - эксперты

Украинские фондовые рынки в среду, 16 марта, восстанавливались.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, индекс Украинской биржи в среду, после падения в течение недели, вернулся на позитивную территорию, прибавив 1,6%. Объем торгов акциями был умеренным – 200 млн. грн. Во главе роста рынка выступили лидеры по объему торгов: «Мотор Сич» (+1,87%) и «Укрнафта» (+2,99%). Генкомпании (CEEN +1,48%, DOEN +1,64%, ZAEN +3,53%) также существенно прибавили в цене.

По информации аналитиков, выросли в среду и котировки по акциям горно-металлургических предприятий. Aлчевский меткомбинат прибавил 0,8%, «Азовсталь» - 1,23%, Eнакиевский метзавод - 1,39%. Исключением стал только Ясиновский КХЗ (-0,41%). Банки («Райффайзен банк Аваль» вырос на 1,07%, «Укрсоцбанк» - на 1,81%), «Укртелеком» (+0,93%) и «Стирол» (+2,38%) следовали общему позитивному тренду.