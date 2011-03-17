Эксперты: игроки украинского фондового рынка продолжают фокусироваться на внешнем фоне

Игроки украинского фондового рынка продолжают фокусироваться на внешнем фоне: новостях из Японии, Ближнего Востока, а также движении цен на сырье.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинский рынок акций в среду, 16 марта, закрылся ростом основных фондовых индикаторов в связи с техническим отскоком после резкого снижения накануне. Индекс Украинской биржи вырос на 1,6% до отметки 2559,26 пункта, индекс ПФТС – на 1,43% до 1015,96 пункта.

По словам аналитиков, начало торгов на Украинской бирже в среду ознаменовалось уверенными покупками после того, как японский индекс Nikkei взлетел в ходе азиатской сессии на 6%. Тем не менее, сообщение о том, что Евросоюз ожидает ухудшения ситуации в Японии ближайшим вечером, спровоцировало волну продаж в Европе, США и сокращение роста котировок украинских эмитентов. До этого вышли данные о снижении суверенного рейтинга Португалии и сокращении застроек новых домов в США.

По информации аналитиков, лидерами по объему торгов на Украинской бирже в среду выступили «Мотор Сич» (48,2 млн. грн.) - акции компании выросли на 1,87%, и «Укрнафта» (20,9 млн. грн.), акции которой выросли на 2,99%. Все остальные бумаги индексной корзины Украинской биржи, кроме Ясиновского КХЗ, который опустился на 0,41%, закрылись повышением. Лидерами роста были Алчевский КХЗ (+12,55%) и «Лугансктепловоз» (+6,32%).

Как сообщают аналитики, сегодня в США ожидается публикация данных по индексу потребительских цен за февраль и отчет по уровню промышленного производства.