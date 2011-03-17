Украинские акции на Лондонской фондовой бирже показали смешанные результаты - эксперты

Акции украинских компаний на Лондонской фондовой бирже в среду, 16 марта, продемонстрировали смешанные результаты.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, бумаги Cadogan Petroleum (+3,36%) и Regal Petroleum (+1,27%) на Лондонской фондовой бирже в среду практически отыграли падение предыдущей сессии, в то время как котировки JKX Oil & Gas (-2,01%) опять снизились. Незначительно выросли акции Ferrexpo (+0,96%), а бумаги «Мироновского хлебопродукта» (MHPC LI -2,78%) существенно просели в цене.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже вчера в плюсе закрылись торги по акциям «Астарты» (+1,9%) и «Агротона» (+0,82%). При этом «Кернел» (-1,78%) продемонстрировал снижение котировок.