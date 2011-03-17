Причиной негативных рыночных настроений в среду послужили новые сообщения из Японии - эксперт

Основной причиной негативных рыночных настроений в среду, 16 марта, послужили сообщения из Японии об эвакуации людей с территории вблизи аварийной атомной станции.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, Пентагон в среду распространил сообщение о приказе американским военным, пребывающим в Японии, оставаться на расстоянии по крайней мере 50 миль от Фукусимы.

Как подчеркнула аналитик, на этом фоне падение на мировых рынках продолжилось. Американский индекс DJIA в среду опустился на 2% до 11 613 пунктов, а S&P - на 1,95% до 1 257 пунктов. Статистика по строительству новых домов в США, вышедшая вчера, была разочаровывающей: число начатых в феврале строек показало самое резкое падение примерно за последние 27 лет, а число выданных разрешений на новое строительство также оказалось рекордно низким. Впрочем, инвесторов сейчас больше волнуют кризис в Японии и вновь начавшиеся волнения на Ближнем Востоке, полагает аналитик.

По информации И.ЗВЯГИНЦЕВОЙ, акции Toyota Motor, котирующиеся в США, в среду упали на 1,2%, после того как автопроизводитель заявил о том, что продлит остановку производства на 12 основных японских заводах. Акции Apple и IBM также зафиксировали сильное падение: на 4,5% и 3,5% соответственно.

Аналитик отметила, что европейские биржи в среду вели себя подобно американским. Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,7% до 5 598 пунктов, французский CAC 40 - на 2,2% до 3 697 пунктов, а немецкий DAX потерял 2%, зафиксировавшись на отметке 6 514 пунктов.

Как сообщила И.ЗВЯГИНЦЕВА, на японской бирже вновь начались распродажи. Индекс Nikkei в четверг упал на 1,4% до 8 963 пунктов. Энергетическая компания, владеющая аварийной АЭС, заявила о близком завершении установки новой линии электропередачи, которая обеспечит энергоснабжение поврежденной станции в Фукусиме.