Украинский рынок акций в четверг двигался вверх в унисон с европейскими биржами - эксперт

Украинский рынок акций в четверг, 17 марта, двигался вверх в унисон с европейскими фондовыми биржами.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, «Стирол» и Алчевский коксохимический завод на Украинской бирже в четверг показали самый быстрый рост - каждый на 4,6%. В частности, росту котировок «Стирола» способствовали новости об увеличении производства компании в феврале 2011 года.

Аналитик отметила, что «Днепроэнерго» и «Захидэнерго» были единственными активно торгуемыми акциями на Украинской бирже, которые упали в цене - на 4,5% и 1,5% соответственно.

Как сообщал УНИАН, Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 17 марта, повысился на 1,43% – до 1 030,45 пункта. Общий объем торгов составил 783 млн. 918 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,80% – до 2605,25 пункта. Общий объем торгов составил 323 млн. 967 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 972 тыс. грн.