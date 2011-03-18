Приватизацию национализированных банков будут курировать НБУ и Минфин

В случае принятия решения о приватизации национализированных банков, этот процесс будут курировать Национальный банк Украины и Министерство финансов Украины. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выступит в роли оператора по продаже.

Об этом в интервью агентству УНИАН заявил председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО

«Вопросы, связанные с процессом приватизации докапитализированных банков, отнесены к полномочиям Министерства финансов и Национального банка Украины, а когда речь идет непосредственно о продаже государственных пакетов акций, то это уже наши полномочия. Мы выступим как оператор», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Кабинет министров Украины потратил около 18 млрд. грн. бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате, Минфин Украины стал мажоритарным акционеров в каждом из этих финучреждений. Несмотря на вливание значительных сумм в капитал указанных банков, так и не удалось возобновить их нормальную работу. На сегодня все они нуждаются в дополнительной капитализации, которая оценивается в 12,5 млрд. грн.

Год назад вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил о том, что правительство готовит к приватизации национализированные банки.

О планах по привлечению советников в этом процессе заявил глава Представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР.

Кабинет министров Украины 9 марта т.г. принял постановление №222, которым предусмотрен выпуск облигаций внутреннего государственного займа сроком до пяти лет в размере 15 млн. грн. Привлеченные средства планируется направить на оплату услуг советников по приватизации банков, которые были докапитализированы при участии государства.