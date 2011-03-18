Рябченко обещает за полугодие выполнить годовой план приватизации

Председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО обещает уже в первом полугодии выполнить годовой план поступлений от приватизации госимущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.РЯБЧЕНКО заявил сегодня в парламенте, выступая с информацией относительно приватизации объектов государственной собственности в течение 2010-2011 годов.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что «по нашим подсчетам, задание 2011 года в размере 10 млрд. грн. будет выполнено еще в первом полугодии этого года».

«Если за два месяца 2010 года поступления средств от приватизации составили 67 млн. грн., то за аналогичный период 2011 года – более 1 млрд.», - отметил он.