Проект программы приватизации на 2011 год поступит в ВР в ближайшее время - Рябченко
11:30, 18 марта 2011Фондовый рынок
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Председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО заверяет, что в ближайшее время в Верховную Раду поступит проект программы государственной приватизации на 2011 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР, информируя о приватизации объектов государственной собственности на протяжении 2010-2011 года.
«Безусловно, программа будет представлена. И я надеюсь, что уже в ближайшее время она будет правительством направлена в парламент», - сказал он.
При этом А.РЯБЧЕНКО добавил, что фактически предварительное обсуждение проекта программы уже завершено.
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