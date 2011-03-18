Проект программы приватизации на 2011 год поступит в ВР в ближайшее время - Рябченко

Председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО заверяет, что в ближайшее время в Верховную Раду поступит проект программы государственной приватизации на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР, информируя о приватизации объектов государственной собственности на протяжении 2010-2011 года.

«Безусловно, программа будет представлена. И я надеюсь, что уже в ближайшее время она будет правительством направлена в парламент», - сказал он.

При этом А.РЯБЧЕНКО добавил, что фактически предварительное обсуждение проекта программы уже завершено.