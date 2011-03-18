Ежегодные поступления от приватизации до 2014 года будут составлять 10 млрд. грн. - Рябченко

До 2014 года ежегодные поступления в Государственный бюджет от приватизации должны составлять 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО заявил сегодня в Верховной Раде, информируя относительно приватизации объектов государственной собственности в течение 2010-2011 годов.

Он заметил, что Госбюджетом в этом году предусмотрены поступления в размере 10 млрд. грн.

«На последующие годы в программе реформирования экономики на 2010-2014 годы планируются приблизительно такие же поступления - по 10 млрд. грн.», - сказал он.

А.РЯБЧЕНКО также заметил, что в условиях кризиса важной становится приватизация крупных объектов, поскольку заблокирован доступ к кредитным ресурсам, и такие крупные объекты являются главными кандидатами на банкротство.

«Предприятия нуждаются в инвестициях, и иным образом, чем провести приватизацию, не существует пути для приведения инвесторов», - сказал он.

А.РЯБЧЕНКО также добавил, что в условиях кризиса в ФГИУ поступает много обращений от предприятий с просьбой дать возможность приватизации для привлечения инвесторов.