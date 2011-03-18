Глава ФГИУ назвал учредителей покупателя "Укртелекома"

Учредителями австрийского концерна EPIC, дочерняя компания которого ООО "ЕСУ" (ESU) приобрела на приватизационном конкурсе 92,79% акций ОАО «Укртелеком», являются 5 физических лиц - граждан Австрии.

Об этом сообщил во время своего выступления в Верховной Раде председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его информации, учредителями австрийского концерна EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC), являющегося собственником принимавшей участие в приватизации "Укртелекома" ESU, являются Питер ГОЛЬДШЕЙДЕР (Goldscheider, 24% уставного фонда), Бриджет ГОЛЬДШЕЙДЕР (23,5%), Франс ВАМБЁК (Wurmböck, 24%), Марина ВАМБЁК (23,5%) и Франс БРАНШУТЕР (5%).

По словам А.РЯБЧЕНКО, именно эти физические лица в документации, предоставленной покупателями ФГИУ, являются конечными собственниками концерна EPIC.

Ранее ESU заявило, что EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC, г. Вена, Австрия) остается единственным владельцем компании EPIC Services Ukraine (ESU, г. Киев), которая приобрела контрольный пакет акций "Укртелекома".

Как отмечается в сообщении EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC), эксклюзивный владелец EPIC Advisors Limited (EAL), который через дочернее предприятие EAL является единственным владельцем EPIC Services Ukraine (ESU), принял решение оптимизировать структуру холдинга, адаптировав ее к приватизации "Укртелекома", путем переуступки права прямого владения в ESU компании EPIC Telecom Invest Ltd (ETI).

Как сообщалось ранее в некоторых СМИ, за несколько дней до подачи заявки на покупку "Укртелекома" 100% уставного фонда ESU перешли от принадлежащего австрийцам фонда Epic Advisors Ltd. в собственность недавно созданной на Кипре фирмы Epic Telecom Invest Ltd.

Напомним, 11 марта текущего года Фонд госимущества Украины подписал договор купли-продажи с дочерней компанией фонда ESU на покупку 92,79% акций ОАО «Укртелекома», как с единственным претендентом.

Согласно оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленной ООО «Консалтинговая фирма «Остpов», стоимость этого пакета акций «Укртелекома» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.