Торги на биржах Европы и США прошли с позитивом на фоне планов G7 помочь Японии - эксперты

Торги на фондовых биржах Европы и США в четверг, 17 марта, проходили с положительной динамикой на фоне информации о созыве собрания лидеров стран G7 по поводу оказания помощи японской экономике.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Аналитики сообщают, что в четверг также были опубликованы данные по макростатистике США. Так, индекс потребительских цен в феврале составил +0,5%, а уровень промышленного производства на февраль показал снижение на 0,1% при прогнозе роста 0,6%. Данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США оказались чуть лучше ожиданий (385 тыс. против прогнозируемых 387 тыс.). Индекс деловой активности вырос до 43,4 пункта против прогнозируемых 30 пунктов.

С другой стороны, подчеркивают аналитики, остаются проблемы в Японии и Северной Африке, которые могут продолжить двигать рынки вниз. О неуверенности в дальнейшем росте украинского рынка также свидетельствует спрэд между июньским фьючерсом и индексом Украинской биржи, который составляет более 100 пунктов. Это рекордное значение за весь период существования срочного рынка.

По информации аналитиков, лидерами торгов по объему на Украинской бирже в четверг были акции «Мотор Сичи» (34,08 млн. грн.) и «Центрэнерго» (20,5 млн. грн.). Наибольший рост среди предприятий индексной корзины был зафиксирован по акциям «Азовстали» (+3,43%) и Алчевского металлургического комбината (+3,12%). Снижение показали акции «Захидэнерго» (-1,52%).

Аналитики отмечают, что сегодня выйдут данные по счетам текущих операций и торговому балансу еврозоны. Также будут опубликованы данные по индексу цен производителей Германии.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 17 марта, повысился на 1,43% – до 1 030,45 пункта. Общий объем торгов составил 783 млн. 918 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,80% – до 2605,25 пункта. Общий объем торгов составил 323 млн. 967 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 972 тыс. грн.