Инвесторы надеются, что Японии удастся взять под контроль ситуацию на АЭС – эксперт

Инвесторы проявляют осторожную склонность к риску в надежде на то, что Японии удастся взять под контроль ситуацию на поврежденной АЭС.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «индекс UX в пятницу, 18 марта, открылся ростом благодаря позитивной динамике на мировых фондовых площадках. Соответственно, эмоциональные продажи накануне частично выкуплены».

Аналитик считает, что на настроениях инвесторов сказалась и неплохая статистика из США, которая вышла в четверг. Число первичных заявок по безработице на прошлой неделе снизилось на 16 тыс. и составило 385 тыс., производственный индекс ФРБ Филадельфии вырос в марте до уровня 43,4 пункта против прогноза в 30 пунктов. Снижение промышленного производства в феврале на 0,1%, при прогнозе роста на 0,6% было проигнорировано участниками рынка.

По информации Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня не ожидается публикации статистики из США и Европы, однако истекает срок действия опционов на акции и фьючерсов на американские индексы, что может привести к росту волатильности на фондовых площадках.

Аналитик рекомендует воздержаться от открытия длинных позиций по акциям на отечественном рынке, поскольку текущий рост выглядит как отскок наверх и преимущественно вызван закрытием коротких позиций. Тем более, что проблемы в Японии отвлекли внимание инвесторов от событий которые происходят в Северной Африке и непосредственно в Ливии. НАТО уже объявило о готовности к участию в операции против Ливии. «Поэтому существует риск, что цены на нефть вот-вот могут взлететь до небес, что конечно, не добавит оптимизма рынкам», - считает Е.ЕВДОЧЕНКО.