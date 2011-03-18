Комиссия по борьбе с рейдерством возобновит работу в ближайшие дни

Правительственная комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшие дни возобновит свою работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

Он отметил, что работа данной комиссии была прекращена в результате структурных изменений, проведенных в контексте административной реформы. «Мы буквально в ближайшую неделю этот вопрос решим… Такая комиссия возобновит свою работу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что комиссию, как и раньше, возглавит один из вице-премьер-министров.