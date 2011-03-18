Украинский фондовый рынок продолжил движение в позитивном направлении - эксперты

Украинский фондовый рынок в четверг, 17 марта, продолжил свое движение в позитивном направлении.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, существенный вклад в рост индекса внесли металлургические компании. Так, Алчевский меткомбинат прибавил 3,12%, «Азовсталь» - 3,43%, Aвдеевский КХЗ – 1,15%, Eнакиевский метзавод – 2,68%, Ясиновский КХЗ – 1,47%. Немного отыграла потери, после падения в начале недели, «Мотор Сич» (+1,25%). Стабильно прошли торги по бумагам «Укрнафты» (+0,88%) в преддверии собрания акционеров, запланированного на следующую неделю.

Аналитики отмечают, что генкомпании в четверг закрылись разнонаправленно. «Центрэнерго» (+3,06%) и «Донбассэнерго» (+1,64%) прибавили в цене, в то время как акции «Захидэнерго» (-1,52%) существенно просели. Выросли котировки банков («Райффайзен банк Аваль» прибавил 1,67%, «Укрсоцбанк» - 2,75%) и «Укртелекома» (+1,54%). На новости о возобновлении производства селитры, которое не осуществлялось с 2009 года, взлетела стоимость бумаг концерна «Стирол» (+4,61%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 17 марта, повысился на 1,43% – до 1 030,45 пункта. Общий объем торгов составил 783 млн. 918 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,80% – до 2605,25 пункта. Общий объем торгов составил 323 млн. 967 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 972 тыс. грн.