Эксперт: мировые фондовые рынки за вчерашний день показали уверенный рост

Мировые фондовые рынки за вчерашний день показали уверенный рост.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, индекс DJIA в четверг, 17 марта, увеличился на 1,4% до 11 775 пунктов. S&P 500 вырос на 1,3%, остановившись на отметке 1 274 пункта. Продолжающиеся волнения на Ближнем Востоке и Северной Африке способствовали резкому росту цен на нефть, что обеспечило рост акций компаний сырьевого сектора. В частности, подорожали акции Cliffs Natural Resources (+5,8%) и Chevron (+2,7%). Сообщения о возможном вовлечении новых игроков в ливийский конфликт только усилили этот фон.

Как сообщила аналитик, инвесторы в четверг активно скупали акции Hewlett-Packard и Pfizer, подорожавшие более чем на 3%. Выросли и акции FedEx - после того, как компания спрогнозировала доходы в четвертом квартале (финансовый год не совпадает с календарным), и ее прогноз превысил ожидания аналитиков.

По словам И.ЗВЯГИНЦЕВОЙ, вышедшие в четверг статистические данные указали на неожиданное падение промышленного производства в США в феврале на 0,1%. Это было обусловлено сокращением производства в энергетическом секторе на 4,5%. Подобные результаты объясняются неожиданно теплой погодой, из-за чего снизилась потребность в отоплении. В то же время обрабатывающее производство в США сохраняет непрерывный рост на протяжении последних семи месяцев. Еще одной причиной слабого показателя в феврале стал пересмотр январского показателя с роста на 0,1% до роста на 0,3%. Так что инвесторы проигнорировали это «статистическое разочарование».

Аналитик отметила, что Японская биржа выросла на 2,7% до 9 207 пунктов. Акции злосчастной Tokyo Electric Power Co. Поднялись на 18,7%. Японский фондовый рынок начал активно расти после того, как G7 заявила о том, что будут приложены совместные усилия, чтобы удержать укрепление иены. Это первая международная координация действий по управлению валютными курсами с 2000 года.