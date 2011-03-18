Украинские акции на мировых биржах вчера следовали общему позитивному тренду - эксперты

Украинские акции в ходе вчерашних торгов на международных фондовых площадках следовали общему позитивному тренду.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг особенно впечатляющие результаты продемонстрировала компания Ferrexpo, бумаги которой выросли на 4,57%. Представители нефтегазового сектора показали умеренный рост. Cadogan Petroleum прибавил 1,95%, Regal Petroleum – 0,63%, JKX Oil & Gas - 2,55%. В то же время, акции «Мироновского хлебопродукта» (+0,63%) поднялись в цене на незначительную величину.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в четверг укрепились акции украинских аграрных компаний. Бумаги «Агротона» выросли на 1,51%, «Астарты» - на 1,94%, «Кернела» - на 1%.