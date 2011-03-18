Индекс Украинской биржи по итогам недели вырос на 1,35% - эксперт

Индекс Украинской биржи по итогам последней, волатильной недели вырос на 1,35%.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, на украинском фондовом рынке в пятницу, 18 марта, продолжился восстановительный рост. Акции Алчевского металлургического комбината и «Мотор Сич» лидировали на Украинской бирже как по темпам роста (5,6% и 5,3% соответственно), так и по объему торгов.

И.ЗВЯГИНЦЕВА отметила, что «Укртелеком» в пятницу стал заметным исключением из общей тенденции. Акции компании по итогам торгов подешевели на 0,8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 марта, повысился на 1,11% – до 1 041,92 пункта. Общий объем торгов составил 637 млн. 862 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,55% – до 2671,63 пункта. Общий объем торгов составил 330 млн. 858 тыс. грн., из них на срочном рынке – 88 млн. 514 тыс. грн.