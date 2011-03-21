Торги на биржах Европы и США в пятницу проходили на позитивной территории - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США в пятницу, 18 марта, проходили на позитивной территории на фоне решения лидеров стран G7 предоставить помощь японской экономике.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, лидеры стран G7 планируют прежде всего провести валютные интервенции с целью стабилизации курса иены.

По словам аналитиков, позитивно на ход торгов пятницы также повлияла новость из Ливии, где власти решили прекратить боевые действия. Кроме того, были опубликованы данные относительно счетов текущих операций по еврозоне, дефицит которых составил 0.7 млрд. евро.

Аналитики подчеркивают, что украинские рынки в пятницу закрылись повышением. Активнее всего на Украинской бирже торговались акции компании «Мотор Сичи» (40,8 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (23,3 млн. грн.), по которому также был зафиксирован наибольший рост среди компаний индексной корзины. Акции «Мотор Сичи» показали рост в 5,29%, а бумаги Алчевского металлургического комбината поднялись в цене на 5,59%.

По информации аналитиков, сегодня важной макроэкономической статистики, которая может повлиять на ход торгов, не будет.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 марта, повысился на 1,11% – до 1 041,92 пункта. Общий объем торгов составил 637 млн. 862 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,55% – до 2671,63 пункта. Общий объем торгов составил 330 млн. 858 тыс. грн., из них на срочном рынке – 88 млн. 514 тыс. грн.