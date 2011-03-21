Украинские фондовые рынки в пятницу росли наравне с европейскими биржами - эксперты

Украинские фондовые рынки в пятницу, 18 марта, росли наравне с основными европейскими биржами.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс Украинской биржи в пятницу стабильно поднимался в течение всего дня. Общий объем торгов акциями был умеренным, что типично для последней торговой сессии недели. «Мотор Сич» снова оказалась в центре внимания, продемонстрировав рост на 5,29% на высоком объеме торгов. Акции компаний горно-металлургического сектора вторую сессию подряд показывали позитивную динамику. Алчевский меткомбинат прибавил 5,59%, «Азовсталь» - 4,37%, Aвдеевский КХЗ - 3,84%, Eнакиевский метзавод - 4,68%, Ясиновский КХЗ - 1,85%.

Аналитики отмечают, что генерирующие компании на Украинской бирже в пятницу продемонстрировали впечатляющие результаты. «Центрэнерго» (+2,35%) и «Донбассэнерго» (+2,35%) продолжили рост, акции «Захидэнерго» (+1,57%) также заметно прибавили в цене. Банки следовали общей позитивной тенденции. «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 1,92%, «Укрсоцбанк» - на 3,39%. «Укрнафта» (+0,63%) вышла на позитивную территорию ближе к концу торговой сессии. Интерес инвесторов к акциям Укртелекома ослабел – по итогам дня цена снизилась на 0,77%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 марта, повысился на 1,11% – до 1 041,92 пункта. Общий объем торгов составил 637 млн. 862 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,55% – до 2671,63 пункта. Общий объем торгов составил 330 млн. 858 тыс. грн., из них на срочном рынке – 88 млн. 514 тыс. грн.