Акции украинских нефтегазовых компаний показали в Лондоне смешанные результаты - эксперты

Компании украинского нефтегазового сектора на Лондонской фондовой бирже в пятницу, 18 марта, продемонстрировали смешанные результаты.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, акции JKX Oil & Gas (+0,87%) на Лондонской фондовой бирже в пятницу немного подросли, котировки Regal Petroleum (-1,56%) снизились, а акции Cadogan Petroleum (-5,73%) существенно просели. Бумаги Ferrexpo (+2,54%) продолжали пользоваться поддержкой инвесторов. Акции «Мироновского хлебопродукта» (-0,06%) в цене практически не изменились.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в пятницу «Астарта» (-0,06%) и «Кернел» (-0,37%) немного снизились. Котировки по акциям Агротона остались без изменений.