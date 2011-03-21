Инвесторы сохраняют оптимизм и активно скупают подешевевшие акции - эксперт

Несмотря на то, что дорогая нефть несет риски замедления мировой экономики, глобальные инвесторы сохраняют оптимизм и активно скупают подешевевшие акции в течение вот уже третьей торговой сессии подряд.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Так, сообщила она, перед открытием украинских площадок в понедельник, 21 марта, основной фьючерсный контракт на индекс S&P 500 прибавил 1%, что формирует прочную базу для роста индекса УБ с открытия рынка. Текущим источником оптимизма выступили ожидания нормализации ситуации на атомной электростанции «Фукусима-1», в то время как эскалация конфликта на Ближнем Востоке в большей степени игнорируется. Во второй половине дня динамика рынка может ослабнуть, поскольку спекуляции относительно вреда дорогой нефти для мировой экономики и достижение локальных сопротивлений ведущими индексами могут обратиться фиксацией прибыли.

По мнению аналитика, заметное влияние на динамику рисковых активов в понедельник может оказать публикация данных о динамике продаж на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах Америки в феврале (консенсус-прогноз рынка составляет 5,1 млн. домов), а также выступление главы ЕЦБ Жан-Клода ТРИШЕ. Оба события состоятся в 16:00 по киевскому времени.

Как отметила И.ЗВЯГИНЦЕВА, на мировых фондовых рынках в пятницу, 18 марта, продолжился рост. Американский индекс S&P 500 увеличился на 0,4% и достиг отметки 1 279 пунктов. Рост DJIA составил 0,7%, выведя данный индекс на уровень 11 858 пунктов. Однако течение минувших выходных ближневосточные волнения усилились, благодаря чему котировки нефти марки Brent сегодня утром показали рост в пределах 1,5%. Таким образом, котировки «черного золота» вернулись к уровням, которые предшествовали землетрясению в Японии 11 марта.