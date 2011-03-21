Украинский рынок акций полностью отыграл потери, связанные с землетрясением в Японии - эксперт

Украинский рынок акций полностью отыграл потери, связанные с разрушительным землетрясением 11 марта в Японии.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, украинские акции продолжают рост в течение вот уже четвертой торговой сессии подряд на фоне снижения опасений относительно проблем на японской ядерной электростанции «Фукусима-1». Большинство ликвидных бумаг Украинской биржи в понедельник, 21 марта, прибавили в цене более 4%.

Аналитик отметил, что наиболее активно инвесторы покупали в понедельник акции «Мотор Сичи», которые взлетели в цене на 8,8%. Повышенным спросом пользовались бумаги производителей стали и КХЗ. В то же время, эмитенты из банковского сектора торговались хуже рынка. «Укртелеком» сохранил роль аутсайдера, подорожав менее чем на 1%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 марта, повысился на 3,75% – до 1 080,98 пункта. Общий объем торгов составил 423 млн. 395 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,81% – до 1 080,98 пункта. Общий объем торгов составил 408 млн. 491 тыс. грн., из них на срочном рынке – 97 млн. 598 тыс. грн.