Продажа акций “Нафтогаза" противоречит декларациям о евроинтеграции – Соколовский

Планирование продажи акций НАК “Нафтогаз Украины» противоречит декларациям о европейском курсе развития Украины.

Об этом УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о возможности продажи части акций НАК.

Он отметил, что приоритетной задачей является реструктуризация компании в соответствии с обязательствами, которые Украина взяла на себя, в частности, перед ЕС - в контексте евроинтеграции.

«Если же планируется продавать иностранцам акции "Нафтогаза" без его реформирования, то ни один из серьезных европейских инвесторов в такой проект не придет, поскольку это противоречило бы европейскому энергетическому законодательству. А продажа акций другим заграничным инвесторам, которые не готовы работать в рамках европейского права, противоречила бы украинским национальным интересам, в частности - декларациям о европейском курсе развития нашего государства», - сказал Б. СОКОЛОВСКИЙ.

Эксперт подчеркнул, что даже частичная продажа акций украинских предприятий, которые будут образованы на базе НАК «Нафтогаз Украины» и будут иметь стратегическое значение для Украины, недопустима с точки зрения национальной безопасности.

Он напомнил, что сегодня нужно сосредоточить внимание на сбалансировании финансового состояния «Нафтогаза» и на последующей реструктуризации компании.

«В первую очередь речь идет о прозрачности и о разделении функций транспортировки, продажи и добычи энергоресурсов. То есть речь идет об образовании транспарентных, юридически и практически независимых структур. Готовность осуществлять такие реформы Украинское государство задекларировало давно. Президент В.ЯНУКОВИЧ это подтвердил. В частности, в середине 2010 года. Однако до сих пор ни нынешнее, ни предыдущие правительства к практическим действиям в этом направлении, к сожалению, не приступили. Очевидно, что в условиях искусственно сформированной в последние годы задолженности компании, в первую очередь по кредитным обязательствам, осуществить это чрезвычайно сложно», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 21 марта В. ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах.

11 марта глава правления «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН сообщил, что руководство НАК «Нафтогаз Украина» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

По его словам, на сегодня рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

1 марта т.г. в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» Е. БАКУЛИН заявил, что «Нафтогаз» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.