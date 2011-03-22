Торги на биржах Европы и США прошли с повышением на фоне корпоративных новостей - эксперт

Торги на фондовых биржах Европы и США в понедельник, 21 марта, прошли с повышением ведущих индексов на фоне позитивных новостей, поступивших из корпоративного сектора слияний и поглощений.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, японский индекс Nikkei в понедельник закрылся повышением на 2,72%. Сегодня США опубликуется отчет об уровне розничных продаж больших торговых сетей.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки в понедельник закрылись на положительной территории. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже были акции компании «Мотор Сич» (99,5 млн. грн.), «Укрнафты» (37,9 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (33,9 млн. грн.). Лидерами роста среди предприятий индексной корзины стали акции Енакиевского металургического завода (+1,.09%) и «Мотор Сичи» (+8,79%). Все остальные компании индексной корзины также закрылись повышением.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 марта, повысился на 3,75% – до 1 080,98 пункта. Общий объем торгов составил 423 млн. 395 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,81% – до 1 080,98 пункта. Общий объем торгов составил 408 млн. 491 тыс. грн., из них на срочном рынке – 97 млн. 598 тыс. грн.