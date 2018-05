Индекс Nikkei сегодня вырос на 4,36%

По итогам торгов 22 марта 2011 г. индекс Nikkei вырос на 401,57 пункта (+4,36%) и составил 9608,32 пункта, на фоне постепенного ослабления кризиса на аварийной АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате мощнейших землетрясений и цунами, сообщает РБК.

Как отмечает агентство, Банк Японии выпустил на денежный рынок дополнительно 2 трлн. иен (24,7 млрд. долл.) для поддержки японских финансовых институтов. Вброс денег на рынок производится с целью не допустить резкого повышения процентных ставок и помочь региональным банкам, которые ведут свою деятельность на территориях, пострадавших от землетрясения, привлекать средства. На этом фоне финансовый сектор Страны восходящего солнца вышел в лидеры повышения. В частности, акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 8,3%, а его конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 7,9% и 6,6%.

Также на фоне постепенно разрешающейся ситуации на АЭС "Фукусима-1" значительно выросли котировки компаний, чья деятельность связана с ядерной энергетикой. Котировки акций Tokyo Electric Power Co., которая является оператором аварийной АЭС, подскочили на 15,8%. Бумаги производителя электроники Toshiba, которая занимается производством атомных реакторов, выросли в цене на 12,8%.

На этом фоне подорожали акции и прочих производителей электроники. Несмотря на укрепление иены по отношению к доллару, что обычно негативно влияет на котировки бумаг японских экспортеров, акции производителей цифровых камер Canon и Nikon подорожали на 6% и 3,1% соответственно. Также выросли цены на бумаги таких компаний, как Panasonic и Hitachi, - на 4,9% и 4% соответственно.

Кроме того, в "зеленой зоне" завершили торги и акции автомобилестроительных компаний. Крупнейший в мире представитель этого сектора - компания Toyota Motor продемонстрировала рост котировок на 4%, а ее конкуренты Mitsubishi и Nissan - на 5,1% и 2,1%.