ПФТС продаст 17,9% своих акций

Совет Ассоциации «Фондовое Партнерство» на своем заседании в понедельник, 21 марта 2011 г., принял решение предложить к продаже членам ассоциации пакет 17,9% акций ПРАО «Фондовая биржа ПФТС".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

«Пакет 17,9% акций будет предложен к приобретению членам ассоциации, которые на протяжении 2010 г. торговали на бирже», - сообщил председатель Совета Ассоциации Борис ТИМОНЬКИН. По его словам, продажа будет осуществлена на аукционных торгах, поэтапно, с дроблением пакетов на лоты. Аукционы будут проводиться с середины мая текущего года.

Напомним, по состоянию на 21 марта 2011 г. ассоциации «Фондовое Партнерство» принадлежит 573 акций ПРАО «ФБ ПФТС», которые остались после реализации в 2010 г. членами ассоциации своего права на приобретение акций биржи в равных долях. Решением общего собрания от 24 декабря 2009 г. утверждено, что эти акции будут в дальнейшем предложены членам ассоциации по результатами их торгов на ПРАО «ФБ ПФТС» в 2010 г. В целом, по данным ПФТС, в 2010 г. на бирже заключали соглашения 136 членов Ассоциации.

Справка УНИАН. Общее количество акций биржи составляет 3201 шт., из которых ММВБ принадлежат 50%+1 акция, Ассоциации - 17,9%, остальные акционеры – участники рынка и другие лица.