Сегодня на мировых рынках акций возможна волна фиксации прибыли - эксперт

Сегодня на мировых рынках акций возможна волна фиксации прибыли.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, мировые фондовые рынки с начала новой торговой недели продолжили отыгрывать потери, оправдываемые последствиями землетрясения в Японии. Индексы S&P 500 и DJIA в понедельник, 21 марта, выросли с открытия на 1,5% и смогли удержаться на максимальных уровнях до конца торговой сессии. Оба индекса вошли в диапазоны локальных сопротивлений возле уровней 1 300 и 12 000 пунктов соответственно.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, несмотря на положительный результат торговой сессии в США, фондовые индексы в странах Азии сегодня утром не смогли продемонстрировать убедительный рост. Большинство индикаторов завершили торговую сессию ростом на уровне половины процентного пункта, тогда как японский Nikkei 225 прибавил более 4%. Специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии на атомной электростанции «Фукусима-1», однако говорить о гарантированном предотвращении технологической катастрофой преждевременно.

По мнению аналитика, усиление протестов в Йемене и Сирии не стало сюрпризом для глобальных инвесторов. В итоге котировки нефти марок Brent и WTI не демонстрируют однозначной динамики, торгуясь на уровнях вчерашнего закрытия.

П.ИЛЬЯШЕНКО сообщил, что успех (хотя и спорный) переговоров по вопросу увеличения объема Европейского фонда финансовой стабильности оказывает поддержку европейской валюте. Министры финансов Европейского Союза согласовали детали создания постоянного фонда стабильности, который должен начать функционировать с 2013 года. В то же время, чиновникам не удалось достигнуть взаимопонимания в вопросе методов наполнения EFSF, который призван защитить правительства Греции и Ирландии от неблагоприятных кондиций на рынке суверенного долга.

Как считает аналитик, на данный момент глобальные инвесторы предпочитают сохранять осторожность. Относительно слабая динамика роста котировок нефти должна помочь акциям в развитых странах сохранить рост по инерции, но фиксирование прибыли остается основным сценарием для первой половины торговой сессии вторника. В течение дня ключевым риском для украинских инвесторов станет собрание акционеров «Укрнафты». Внешний фон на открытии украинского рынка во вторник сложился неопределенный.