Варшавская фондовая биржа в 2010 году сократила прибыль на 5,8%

Варшавская фондовая биржа (ВФБ) в 2010 году сократила чистую прибыль на 5,8% по сравнению с 2009 годом - до 94,8 млн. злотых, или 32,7 млн. долл. (1 долл. = 2,9 злот.).

Согласно данным ВФБ, которыми располагает УНИАН, доходы биржи, которая в прошлом году провела первичное размещение акций на своей же площадке, увеличились на 13,1% - до 225,6 млн. злотых.

EBITDA увеличилась на 16,7% до 122,6 млн. злотых, а рентабельность EBITDA составила 54,3%, что на 1,6% выше прошлогоднего показателя.

Чистая прибыль на акцию составила 2,26 злотого.

Контролируемая государством биржа, которая продала в ноябре 64% акций, объяснила падение чистой прибыли расходами на проведение IPO.

Как сообщал УНИАН, Варшавская биржа в 2009 году увеличила чистую прибыль на 11% до 100,7 миллионов злотых.

Справка УНИАН. Правительство Польши сохранило контроль над созданной в 1991 году Варшавской фондовой биржей после IPO в конце 2010 году.

На ее главной и альтернативной площадке торгуют акциями более 400 фирм, 28 из которых – заграничные, их общая капитализация составляет почти 290 млрд. долларов.