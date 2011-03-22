Инвесторы надеются на улучшение ситуации в Японии, поэтому фондовые рынки растут - эксперты

Украинские фондовые рынки выросли в понедельник, 21 марта, поскольку настроения инвесторов в Европе улучшились в надежде на разрешение ситуации в Японии, а также на новости о том, что ООН удалось без особых проблем организовать бесполетную зону над территорией Ливии.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на Украинской бирже в понедельник акции «Мотор Сичи» (+8,79%) были среди лидеров роста, полностью компенсировав потери прошлой недели. По акциям горно-металлургического сектора наблюдалось ралли. Алчевский меткомбинат прибавил 8,4%, Авдеевский КХЗ - 6,84%, «Азовсталь» - 8,49%, Енакиевский метзавод - 12,09%, Ясиновский КХЗ - 5,63%.

По информации аналитиков, бумаги украинских генкомпаний и банков в понедельник также поднялись в цене. Так, «Центрэнерго» прибавила 4,8%, «Донбассэнерго» - 4,44%, «Захидэнерго» - 1,32%, «Райффайзен банк Аваль» - 3,32%, «Укрсоцбанк» - 4,76%. Высокий объем торгов был зафиксирован по акциям «Укрнафты» (+2,09%). Также вернулся интерес инвесторов к «Укртелекому» (+0,73%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 марта, повысился на 3,75% – до 1 080,98 пункта. Общий объем торгов составил 423 млн. 395 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,81% – до 1 080,98 пункта. Общий объем торгов составил 408 млн. 491 тыс. грн., из них на срочном рынке – 97 млн. 598 тыс. грн.